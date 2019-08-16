"АвтоВАЗ" отзывает тысячи Lada Granta из-за проблем с поворотниками

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Фото © Flickr/peterolthof

"АвтоВАЗ" отзывает 1157 автомобилей Lada Granta, проданных через дилерскую сеть марки с 1 февраля по 31 марта 2019 года. Как сообщает портал "Лада Онлайн", причиной отзывной кампании послужили возможные проблемы с боковыми указателями поворота.

В итоге из-за брака поворотники могут разрушиться в ходе пользования автомобилем. В отозванных машинах дефектные детали заменят на новые. Это будет бесплатно для автовладельцев.

В прошлый раз массовый отзыв машин у "АвтоВАЗа" коснулся Lada Largus. У 33 тысяч автомобилей не исключали проблемы с тормозной системой.

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