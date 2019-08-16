В Воронеже мать-кукушка подбросила младенца в храм

Полиция просит горожан помочь в опознании женщины. На вид ей 30–35 лет, невысокого роста, волосы тёмные.

В Воронеже разыскивают женщину, которая оставила новорождённого ребёнка на пороге Благовещенского кафедрального собора. Всё происходящее попало в объектив камеры видеонаблюдения: мама-кукушка зашла на территорию храма со спортивной сумкой, в которой и находился младенец, а вышла за ворота уже без неё.

— Новорождённый мальчик полностью здоров, сейчас временно находится в медицинском учреждении, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Полиция просит горожан помочь в опознании нерадивой матери. На вид ей 30–35 лет, невысокого роста, волосы тёмные. Всех, кто что-либо знает о местонахождении и личности женщины, просят сообщить по телефонам: (473) 251-12-16, 269-69-00, 269-69-31 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

Ранее Лайф рассказывал, как на Кубани очередная мать-кукушка привела дочку в кафе и бросила, оставив записку с просьбой не отдавать её в детдом, а найти новых маму и папу. Позже она объяснила свой поступок. По словам женщины, муж-африканец бросил её с детьми и вернулся в Чад.