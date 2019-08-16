В Неаполе беременную высадили из автобуса во время родов и оштрафовали

За проезд без билета её оштрафовали и заставили выйти на остановке. Инцидент вызвал резонанс в соцсетях.

Жительницу Неаполя оштрафовали и высадили из автобуса во время схваток перед родами, потому что у неё не было билета. Об этом пишет итальянская газета la Repubblica.

Сама женщина рассказала, что на девятом месяце беременности вышла прогуляться на улицу, где у неё и начались схватки. Она не растерялась и села в автобус, который ехал до больницы. Но на контролёра никак не повлияли её объяснения — он выписал штраф и высадил роженицу на остановке.

Источник не рассказывает, как добралась итальянка до медицинского учреждения, но пишет о том, что через несколько часов она родила дочку.

Женщина решила оспорить штраф в 71 евро, но оператор системы городского пассажирского транспорта Неаполя ей отказал, объяснив, что "обстоятельства не могут служить причиной отмены штрафа".

Данный инцидент вызвал большой резонанс в местных СМИ и соцсетях. Одни возмущены поведением контролёров, а другие считают, что закон един для всех.

Ранее Лайф рассказывал про украинку, которая родила прямо на остановке. Прохожие принимали роды.