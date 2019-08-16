В Болгарии спасатель избил российскую туристку, заплывшую за буйки

На курорте Золотые пески в Болгарии туристку из России избил местный житель. Об этом пишет "Московский комсомолец".

50-летняя женщина приехала в Болгарию на отдых. В последний день путешествия она пришла одна на море, чтобы искупаться. Возвращаясь на берег, туристка заметила мужчину в униформе спасателей — красных шортах, который активно ей что-то кричал.

По её словам, после того как она подплыла ближе, спасатель вытащил её за волосы из моря и начал бить по лицу.

— Бил кулаком или ладонью, я уже не видела. Потом я упала и потеряла сознание, — рассказала туристка.

Когда россиянка пришла в себя, её окружили люди, которые оказали ей первую помощь, а другой спасатель помог добраться в отель.

Женщина написала заявление в местную полицию. Уже в Москве медики обнаружили, что у неё сломан нос и травмирована голова.

Ранее Лайф рассказывал, что российский турист утонул в бассейне Турции.