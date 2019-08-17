СМИ: Ким Чен Ын наблюдал за очередным запуском снарядов КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за очередным запуском снарядов, а также руководил им. Об этом сообщает ЦТАК.

— Ким Чен Ын, председатель Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР и Верховный главнокомандующий КНДР, вновь руководил тестовым запуском нового оружия утром в пятницу, — говорится в сообщении.

Агентство также отмечает, что очередные пуски показали отличные результаты и помогли "укрепить доверие" к системе вооружений страны.

Ранее в Сеуле сообщили об очередном запуске ракет КНДР, который был произведён в сторону Японского моря. Добавим, что этот запуск стал шестым за последние несколько недель.