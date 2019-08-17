Глава польского МИД рассказал, как "внушить России страх"

Размещение в Польше американских войск будет сильнее "внушать России страх", чем их отправка в Западную Европу. Об этом сообщил глава МИД страны Яцек Чапутович, передаёт телекомпания Polsat.

— Присутствие американских войск в Польше играет очень важную — отпугивающую — роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских, — пояснил министр.

Глава внешнеполитического ведомства также выразил надежду на конкретизацию планов по передислоцированию войск во время визита американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, что в начале лета Вашингтон и Варшава договорились о размещении в Польше американских беспилотников MQ-9. Также в общем документе президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда закрепили намерение увеличить число американских военнослужащих в восточноевропейской стране на одну тысячу.