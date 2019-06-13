Трамп и Дуда договорились о размещении американских беспилотников в Польше

США разместят в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Соответствующее заявление было сделано Белым домом по итогам переговоров президентов стран.

Как уточняется, инфраструктура будет создаваться и поддерживаться исключительно за счёт Варшавы.

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп и его коллега Анджей Дуда закрепили в общем документе намерения об увеличении американских войск на территории страны на одну тысячу человек. Данную договорённость в заявлении объяснили необходимостью укрепления Североатлантического альянса.

— Присутствие военнослужащих США в Польше способствует укреплению возможностей сдерживания НАТО, а также безопасности США, Польши и альянса. По этой причине США планируют увеличить своё присутствие в Польше, — отметили в пресс-службе Белого дома.

Документ также предусматривает развёртывание американской дивизии на территории Польши, основание общего учебного центра в Дравско-Поморске и ещё в нескольких населённых пунктах, строительство аэродрома, а также необходимой инфраструктуры для всех вышеперечисленных проектов.

Ранее сообщалось, что политики заявили о том, что государства вышли на новый уровень отношений.

Кроме того, американский лидер выразил надежду, что отношения России и Польши улучшатся, а сам Анджей Дуда и вовсе пожелал, чтобы Москва и Варшава стали друзьями.