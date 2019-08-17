Экс-глава МИД Франции посоветовал успеть наладить отношения с РФ раньше Трампа

Бывший глава внешнеполитического ведомства Франции (в период с 1997 по 2002 год) Юбер Ведрин заявил о важности налаживания отношений с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе интервью для газеты Figaro.

Как уточняется, экс-глава МИД напомнил о важности сотрудничества Парижа и Москвы в военной, ядерной, космической и цифровой областях, а также в борьбе с исламским терроризмом.

Он похвально отозвался об инициативе встречи президентов России и Франции и добавил, что нынешний французский лидер Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о намерении вновь "связать Россию с Европой" и "исправить непоследовательную политику Запада последних лет, которая подтолкнула Россию к Китаю".

— Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику [в отношения] между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы, — заявил Ведрин.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 19 августа готовится принять Владимира Путина в форте Брегансон. Кремль подтвердил подготовку скорого визита российского лидера во Францию.