Экс-депутат Рады спрогнозировал выход ряда регионов из состава Украины

Это произойдёт из-за того, что в Киеве, по его словам, сидят люди, с которыми невозможно жить в одной семье.

В нынешней Украине невозможно существовать, поэтому власти страны рискуют потерять ещё некоторые регионы, кроме Крыма и Донбасса. Об этом экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Подобным образом он отреагировал на слова руководителя Центра исследований политических ценностей Александра Дония, который предлагал переселить украинцев из самопровозглашённых ДНР и ЛНР, после чего отгородиться от республик стеной.

— Всё больше убеждаюсь, что людям, которые сидят в Киеве и пытаются что-то решать, уже даже психиатры не помогут. Есть же минские соглашения, которые Украина подписывала. В них сказано, что нужно сделать, чтобы разрешился конфликт в Донбассе, — уточнил парламентарий.

Политик полагает, что Крым никогда больше не станет украинским и Донбасс также идёт своим путём. Как пояснил депутат, "с теми, кто последние пять лет сидит в Киеве, уже невозможно жить в одной большой семье", в связи с чем он предрекает выход из состава Украины Херсона, Одессы, Николаева, Запорожья и других регионов. "Даже Киев выйдет", — констатирует Журавко.

Напомним, что ранее экс-депутат Рады Алексей Журавко рассказывал о "хаосе и бардаке", что царят в украинской армии. В рядах военнослужащих также имеют место преступления, а из солдат делают "пушечное мясо".