В нынешней Украине невозможно существовать, поэтому власти страны рискуют потерять ещё некоторые регионы, кроме Крыма и Донбасса. Об этом экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.
Подобным образом он отреагировал на слова руководителя Центра исследований политических ценностей Александра Дония, который предлагал переселить украинцев из самопровозглашённых ДНР и ЛНР, после чего отгородиться от республик стеной.
— Всё больше убеждаюсь, что людям, которые сидят в Киеве и пытаются что-то решать, уже даже психиатры не помогут. Есть же минские соглашения, которые Украина подписывала. В них сказано, что нужно сделать, чтобы разрешился конфликт в Донбассе, — уточнил парламентарий.
Политик полагает, что Крым никогда больше не станет украинским и Донбасс также идёт своим путём. Как пояснил депутат, "с теми, кто последние пять лет сидит в Киеве, уже невозможно жить в одной большой семье", в связи с чем он предрекает выход из состава Украины Херсона, Одессы, Николаева, Запорожья и других регионов. "Даже Киев выйдет", — констатирует Журавко.
Напомним, что ранее экс-депутат Рады Алексей Журавко рассказывал о "хаосе и бардаке", что царят в украинской армии. В рядах военнослужащих также имеют место преступления, а из солдат делают "пушечное мясо".
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