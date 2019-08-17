СБУ задержала "короля наркоинтернета", сбежавшего во время попытки экстрадиции

Служба безопасности Украины задержала активиста движения за легализацию каннабиса и основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Амоса Дов Сильвера. Накануне в аэропорту Борисполь мужчине удалось сбежать от работников спецслужбы во время попытки экстрадиции в Израиль.

— В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством, — сказано в сообщении на странице СБУ в "Фейсбуке".

Помимо "короля наркоинтернета" были также задержаны три сотрудника Службы безопасности, подозреваемые в помощи Сильверу в осуществлении побега.

Напомним, Амос Дов Сильвер был арестован на Украине в марте 2019 года по запросу властей Израиля. Он находился в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организацией, наладившей сбыт наркотиков с помощью соцсетей и мессенджеров. На территории Украины, США и Германии действовало по меньшей мере 10 тысяч наркоторговцев. В июле "король наркоинтернета" сообщил о своём освобождении из киевского СИЗО.