Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся настоящее лето и +30°

Специалисты центра "Фобос" обещают в Москве комфортную солнечную погоду без осадков.

С начала следующей недели синоптики прогнозируют резкое потепление в Москве. По словам специалистов, в среду воздух прогреется аж до +30 градусов.

— С понедельника к нам начнёт возвращаться настоящее лето, много солнца, никаких осадков и мощное потепление, — передаёт РИА "Новости" слова ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Так, в понедельник температура воздуха ночью будет +9...+14 градусов. Днём прогреется до +26. Во вторник ночью ожидается +10...+15 градусов, днём — +22...+27.

Ранее синоптики пообещали москвичам дождливую субботу.