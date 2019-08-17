В Приморье пациент угнал скорую и уехал домой

Мужчина объяснил, что ему нужно было в соседнее село, а машину он планировал вернуть.

Житель Михайловского района Приморского края обратился в местную больницу, после чего угнал автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.

Мужчина вёл себя агрессивно с сотрудниками медицинского учреждения. Выйдя из больницы, он сел в машину скорой, которая стояла возле здания, и уехал.

Сотрудники ГИБДД задержали правонарушителя в его родном селе Васильевка.

— Ранее судимый 32-летний гражданин не стал отрицать своей вины, признался в содеянном и рассказал, что завладел машиной для того, чтобы уехать домой в соседнее село. Мужчина уверял полицейских в том, что впоследствии намеревался вернуть автомобиль, — говорится в сообщении.

На жителя Приморского края завели уголовное дело за неправомерное управление транспортным средством без цели хищения. Ему может грозить срок лишения свободы на пять лет.

Ранее Лайф рассказывал про пассажира такси, который пытался угнать автомобиль.