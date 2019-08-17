Фонтан из грязи и потоки воды. В Сочи из-за ливней начались подтопления — видео

Обрушившиеся на Сочи сильные дожди привели к подтоплению улиц в нескольких районах города.
Судя по кадрам, появившимся в распоряжении Лайфа, из-за воды на дорогах стали глохнуть транспортные средства.
Так, в районе железнодорожного вокзала отказался двигаться дальше автобус. В результате одна из пассажирок выбиралась из него через водительскую дверь.
Накануне власти города заявили о готовности к эвакуации жителей из-за ливней и смерчей. В Сочи было объявлено штормовое предупреждение, ухудшение погоды прогнозируется вплоть до 19 августа.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram