Фонтан из грязи и потоки воды. В Сочи из-за ливней начались подтопления — видео

Накануне городские власти заявили о готовности провести эвакуацию местного населения.

Обрушившиеся на Сочи сильные дожди привели к подтоплению улиц в нескольких районах города.

Судя по кадрам, появившимся в распоряжении Лайфа, из-за воды на дорогах стали глохнуть транспортные средства.

Так, в районе железнодорожного вокзала отказался двигаться дальше автобус. В результате одна из пассажирок выбиралась из него через водительскую дверь.

Накануне власти города заявили о готовности к эвакуации жителей из-за ливней и смерчей. В Сочи было объявлено штормовое предупреждение, ухудшение погоды прогнозируется вплоть до 19 августа.