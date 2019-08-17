Среди пострадавших при пожаре в одесском отеле нет россиян

При этом дипломат отметил, что следственные органы пока не располагают информацией о погибших.

В Генеральном консульстве РФ в Одессе Лайфу сообщили, что среди пострадавших в результате пожара в отеле нет граждан России.

— В настоящее время среди пострадавших, которые были доставлены в ожоговый центр 10-й городской больницы Одессы, граждан России нет, — уточнил дежурный консул.

При этом дипломат отметил, что следственные органы пока не располагают информацией о погибших. Более точные данные будут известны после идентификации тел погибших.

Как сообщил представитель Департамента здравоохранения Одесской обладминистрации, среди пострадавших — один гражданин Литвы и один гражданин Сьерра-Леоне, остальные восемь человек — украинцы.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио стар". В результате погибло восемь человек и ещё десять пострадали. Лайф публиковал видео с места происшествия.