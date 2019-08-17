Онищенко поддержал идею ограничить продажу "мусорной еды" на работе

Он отметил, что работодателям надо ответственнее относиться к здоровью подчинённых.

Бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что предложение Минздрава ограничить продажу чипсов и газировки на предприятиях необходимо начать реализовывать.

— Конечно же, это правильное направление, потому что чипсы и газировка — это мусорная еда... Чипсы и газировка — это как раз та продукция фасованная, которая является продукцией в этих автоматах. Для работодателя это самая удобная форма. Никаких проблем: не содержать столовую, ничего. В то же время можно горделиво причислять себя к тем людям, которые заботятся о здоровье своих работников наёмных. Питание же организовано — иди и покупай, — цитирует Онищенко РИА "Новости".

Также он отметил, что работодателям нужно ответственнее подходить к вопросу здоровья подчинённых. Только небольшое количество компаний предоставляет сотрудникам медицинское страхование и корпоративный абонемент в спортивный зал.

Напомним, ранее Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки в офисах и на предприятиях.