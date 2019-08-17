Тёмный лес. Почему горит Сибирь — спецрепортаж Лайфа

В Сибири с конца июня бушуют лесные пожары. Жители целых регионов жалуются на постоянный смог и задымление. За лето огонь уничтожил более 13 миллионов гектаров леса. К тушению пламени пришлось подключиться активистам из "Молодёжки ОНФ". Подробности — в специальном репортаже Лайфа.

На тушение возгораний в сибирских лесах кабмин выделил около шести миллиардов рублей. Соответствующий указ был подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, борьба с пожарами в Сибири ведётся очень напряжённо и с максимально возможной эффективностью.

Как заверяют экологи, пик лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае пройден. Этому поспособствовали обильные дожди.

По данным МЧС России, основной причиной лесных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнём.

Как рассказали в Генпрокуратуре, власти регионов искажали статистику по лесным пожарам, из-за чего профильные ведомства и федеральные власти не успевали адекватно реагировать на происходящее.

Кроме того, сотрудникам ведомства стало известно, что в Иркутской области леса намеренно поджигали с целью сокрытия незаконных вырубок.