Специалисты Airbus начали осмотр севшего в кукурузном поле A321

После того как самолёт поднимут, его доставят в ЛИИ имени Громова для дальнейшего осмотра.

Специалисты компании Airbus совместно с французским Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации начали осмотр самолёта A321 "Уральских авиалиний", севшего в поле в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

— Делегация утром отправилась на место, где лежит самолёт, провела первый визуальный осмотр: осмотрели крылья, двигатели, а также фюзеляж самолёта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатели, крылья и пассажирский салон, скорее всего, будут демонтированы. После этого самолёт поднимут с помощью надувных понтонов и погрузят на автотрейлер. Более тщательный осмотр борт пройдёт на территории Лётно-исследовательского института имени Громова. По предварительным данным, самолёт больше не будет летать.

Ранее эксперты Межгосударственного авиационного комитета скопировали данные с чёрных ящиков A321.