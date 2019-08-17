Опубликовано видео с места столкновения автобуса со стеной в Перми

По данным источника Лайфа, в результате ЧП погибла женщина, среди пострадавших — двое детей.

Спасатели помогли водителю, кондуктору и двум пассажирам выбраться из автобуса, который врезался в стену магазина в Перми. Как стало известно Лайфу, в момент столкновения со зданием в транспортном средстве находилось порядка 50 человек.

Источник Лайфа подтвердил информацию, что в результате ЧП один человек погиб, ещё 20 пострадали. По его данным, погибшая — женщина, на вид ей около 40–45 лет. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних.

Водитель автобуса находится в сознании. Причины случившегося выясняются.