Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Перми

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Фото © 59.RU / Сергей Федосеев

Автобус мог быть технически неисправен, поэтому водитель не справился с управлением.

В городском Департаменте дорог и транспорта Перми рассказали, что возможная причина столкновения автобуса с бетонной стеной — техническая неисправность.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку по факту аварии.

Глава города Дмитрий Самойлов поручил Департаменту дорог и транспорта отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания следствия.

Напомним, 17 августа около 17:00 в Перми водитель автобуса № 53 врезался в бетонную стену. В транспорте находилось 59 человек, из них пострадало по меньшей мере 20, один погиб.

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