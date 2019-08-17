Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Перми

В городском Департаменте дорог и транспорта Перми рассказали, что возможная причина столкновения автобуса с бетонной стеной — техническая неисправность.
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку по факту аварии.
Глава города Дмитрий Самойлов поручил Департаменту дорог и транспорта отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания следствия.
Напомним, 17 августа около 17:00 в Перми водитель автобуса № 53 врезался в бетонную стену. В транспорте находилось 59 человек, из них пострадало по меньшей мере 20, один погиб.
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