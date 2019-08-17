В Карачаево-Черкесии устроили флешмоб в честь начала фестиваля "Таврида-Арт"

Регион примет участие в фестивале впервые. Делегация представит не менее пяти проектов.

Танцевальные коллективы исполнили современные танцы на центральной площади города Черкесска в честь начала фестиваля "Таврида-Арт".

— Флешмоб организован в поддержку старта фестиваля "Таврида-Арт" для того, чтобы об этом ярком и красочном событии узнала вся Россия, — передаёт ТАСС слова организатора мероприятия Оксаны Бугаевой.

Отмечается, что Карачаево-Черкесия станет участником фестиваля впервые. Делегация представит не менее пяти проектов. Они будут касаться развития туристической отрасли, социальной и творческой направленности.

Напомним, форум "Таврида" ежегодно проходит на территории Крыма с 2015 года. С этого года "Таврида" переходит на круглогодичный формат и расширяется до формата арт-кластера. Теперь это не только образовательный форум, но и фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт", а также стационарная арт-резиденция.