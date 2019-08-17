У берегов Крыма зафиксировали американский беспилотник

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Фото © Twitter / Ron Eisele

Стратегический беспилотник ВВС США совершил разведывательный полёт вдоль российского побережья Чёрного моря. Соответствующее сообщение распространил мониторинговый ресурс Plane Radar в "Твиттере".

Как уточняется, аппарат Global Hawk стартовал с итальянской авиабазы, изучил линию разграничения в Донбассе, а после направился к российским границам.

У побережья Чёрного моря беспилотник зафиксировали около 17 часов по московскому времени.

Ранее такой же беспилотник был замечен 27 июля. Днём ранее у берегов Крыма разведку провели три летательных аппарата ВВС США.

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