У берегов Крыма зафиксировали американский беспилотник

Стратегический беспилотник ВВС США совершил разведывательный полёт вдоль российского побережья Чёрного моря. Соответствующее сообщение распространил мониторинговый ресурс Plane Radar в "Твиттере".

17:35 мск.

Разведывательный полёт вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/FH6vG1lBF1 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 августа 2019 г.

Как уточняется, аппарат Global Hawk стартовал с итальянской авиабазы, изучил линию разграничения в Донбассе, а после направился к российским границам.

У побережья Чёрного моря беспилотник зафиксировали около 17 часов по московскому времени.

Ранее такой же беспилотник был замечен 27 июля. Днём ранее у берегов Крыма разведку провели три летательных аппарата ВВС США.