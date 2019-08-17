Шойгу заявил, что военные РФ будут рады соревнованиям с НАТО на Армейских играх

Изначально конкурс планировался в международном формате. Страны Североатлантического договора также приглашались для участия.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные России будут рады участию команд стран НАТО на Армейских играх.

— Начну с того, что мы будем рады видеть на наших играх любую из стран НАТО. И рады будем не только встречать их здесь, но посмотреть на их технику, посмотреть, на что они способны. Потому что лучше понять друг друга здесь, чем ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность. Не хотелось бы такой возможности, — сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 1".

Министр обороны РФ также добавил, что изначально конкурс планировался в международном формате и страны НАТО также приглашались.

Напомним, 3 августа Сергей Шойгу открыл Пятые Армейские международные игры — 2019. В конкурсе приняли участие военные специалисты из 39 стран.