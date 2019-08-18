В Совфеде положительно встретили идею Минздрава по борьбе с курением на работе

Программа включает в себя систему поощрений и штрафов, а также модификацию мест для курения.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал способы борьбы с курением в рабочее время.

— Я бы отнёсся положительно. Прежде всего воспользовался бы мотивационными способами, — сообщил Рязанский телеканалу RT. Политик также добавил, что штрафные санкции за курение на работе ввести всё-таки будет сложно.

По словам сенатора, в советское время хорошо работала практика поощрения служащих, которые не брали больничные, не курили в рабочее время, поддерживали своё здоровье и занимались физической культурой. Таким рабочим давали дополнительные дни к отпуску.

Ранее Минздрав предложил бороться с перекурами во время работы. В частности, в ведомстве выдвинули инициативу снижать заплату тем, кто долго и часто курит. Предприятия планируется обеспечить детекторами дыма, а также создать специальные зоны для занятия физкультурой.