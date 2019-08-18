В России за сутки потушили около 60 тыс. га лесных пожаров

Самая большая площадь лесных пожаров — в Красноярском крае. Там горит более 56 тысяч гектаров.

За сутки специалисты потушили 53 лесных пожара в разных регионах России. Общая площадь потушенных территорий составляет 58,8 тысячи гектаров. Об этом сообщила федеральная Авиалесоохрана в воскресенье.

— На 00:00 мск 18 августа на территории Российской Федерации действовало 75 лесных пожаров на площади 104 тыс. 341 га, по которым проводились работы по активному тушению, — говорится в сообщении ведомства.

Наибольшая площадь пожаров приходится на Красноярский край. Здесь горит 56 304 гектара леса. Также от огня значительно пострадала Иркутская область. Там пожаром охвачено 35 154 гектара. В тушении принимают участие более двух тысяч человек, около 200 единиц спецтехники и 30 воздушных судов.

На данный момент режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введён на территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и двух районов Бурятии. В 42 регионах введён особый противопожарный режим.

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