В семи муниципалитетах Приморья ввели режим ЧС из-за паводка

Накануне режим чрезвычайной ситуации был введён только в трёх муниципалитетах региона.

В Лесозаводском, Уссурийском и Дальнереченском городских округах, Лазовском, Пожарском, Пограничном и Октябрьском районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за продолжительных дождей. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Сейчас на территории региона подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий. Пострадавших от паводка жителей размещают на различных территориях: в Лесозаводском районе, в пионерлагере им. Горького, развернули пункт временного размещения на 100 мест, в Дальнереченске оборудовали пять ПВР, готовых принять до 200 человек.

— Более 40 человек приютил у себя фермер Анатолий Тимчишин из села Синельниково, обогрел и накормил. Считаю, что таких людей нужно представлять к награде, — сообщил врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников на совещании в воскресенье.

Метеорологи Приморья тем временем сообщили, что на реках Комиссаровке и Мельгуновке ожидается повышение уровня воды до опасной гидрологической отметки. Под угрозой затопления большие площади сельхозугодий, участки дорог, населённые пункты и низководные мосты, отмечено в сообщении Примгидромета.

Прошлой ночью в Уссурийском городском округе из берегов вышли три реки. Там от воды пострадало 66 жителей 21 дома. В самом Уссурийске под водой оказались две улицы и парк.

Ранее сообщалось, что из-за приближения тайфуна в Приморье затопило 530 подворий.