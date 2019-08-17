В Приморье из-за приближения тайфуна затопило 530 подворий

В Приморье из-за тайфуна "Кроса" подтоплено около 530 подворий. Об этом сообщается на сайте регионального УМЧС РФ.

— Начавшиеся 16 августа сильные дожди вызвали формирование паводков на реках южных и западных районов края. Наиболее интенсивный подъём уровня воды наблюдается на малых реках Хасанского района и Уссурийского городского округа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вода зашла на 10 участков автотрасс местного значения в четырёх районах.

Ранее Лайф публиковал траекторию возможных движений тайфуна "Кроса". Подчёркивалось, что, независимо от того, какие территории он затронет, стихия всё равно повлияет на погодные условия Приморья. Тайфун также затронул Сахалинскую область, обесточив дома в девяти населённых пунктах, и Хабаровский край, в котором закрыли затопленную дождём улицу.