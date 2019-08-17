Тайфун "Кроса" частично обесточил дома в девяти населённых пунктах Сахалина

По информации регионального управления Росгидромета, 17 августа ожидается большое количество осадков (50 миллиметров и более за 12 часов).

Тайфун "Кроса" частично лишил электричества девять населённых пунктов, в которых проживает более семи тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Сахалинской области.

— Тропический шторм заявил о себе на острове сильным ветром порывами более 30 метров в секунду, — говорится в сообщении. Также подчёркивается, что в регионе развёрнуты аварийно-восстановительные работы.

Отмечается, что основной удар пришёлся на западное побережье Сахалина. Согласно прогнозу регионального управления Росгидромета, 17 августа ожидается большое количество осадков (50 миллиметров и более за 12 часов) на территориях Курильского и Южно-Курильского районов.

Напомним, что от тайфуна также страдает Хабаровский край, где уже объявлен режим ЧС. На 16 августа уровень воды в регионе превысил 570 см, гидрологи предполагают ещё большее повышение — вплоть до 680 сантиметров согласно самому худшему сценарию. Эксперты прогнозируют, что пик четвёртой волны паводков придётся на 19–23 августа.