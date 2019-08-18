Жителей Приморья начали эвакуировать после паводка, спровоцированного тайфуном

Почти 70 жителей Приморского края эвакуировали в связи с последствиями наводнения, спровоцированного тайфуном "Кроса". Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

— Тайфун "Кроса" уходит из Приморья, в крае устраняют последствия дождей, люди в наиболее подтопленных районах находятся в пунктах временного размещения, — отметили в сообщении.

Как уточняется, особенно напряжённая ситуация сложилась в Октябрьском районе, где часть эвакуированных приютили родственники, 58 человек находятся в местных пунктах временного размещения, ещё пять — в Уссурийске.

В Лесозаводском городском округе в пионерлагере имени Горького в таком же пункте, рассчитанном на 100 мест, размещены женщина и три ребёнка. В Дальнереченске развернули пять пунктов временного размещения, рассчитанных почти на 200 человек. Также известно, что местный фермер Анатолий Тимчишин приютил в своём доме 40 жителей подтопленных территорий.

Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что пасмурная погода и дожди сохранятся в регионе до 25 августа.

Ранее сообщалось, что режим ЧС действует на территории семи муниципалитетов.