В Уссурийске река вышла из берегов и затопила дороги

Между сёлами Борисовка и Кугуки в Приморском крае река, разлившаяся из-за паводка, затопила дорогу. Уровень воды в водоёме всё повышается, что неминуемо ведёт к подтоплению новых территорий, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Администрацию Уссурийского городского округа.

— Уровень воды в реках Раздольной, Комаровке и Раковке в Уссурийске, Борисовке в селе Корсаковка превышает максимальные показатели, которые продолжают расти, — заявили в администрации региона. В реке Раздольной уровень воды поднимается на метр каждый день. На 8:00 воскресенья он превысил пойму на 253 сантиметра.

Во многих районах нарушено транспортное сообщение, населённые пункты оказались попросту отрезаны от автомобильных дорог. Из села Борисовка теперь невозможно добраться до сёл Линевичи и Кугуки, а из Уссурийска — до села Утёсное. В районе Борисовки сейчас работает плавающий транспортёр.

Однако есть и хорошие новости. Транспортное сообщение восстановлено с сёлами Корсаковка, Кроуновка, Яконовка, Монакино и Богатырка, отметили в администрации.

Ранее Лайф писал о том, что местных жителей начали эвакуировать из-за паводка, спровоцированного тайфуном.