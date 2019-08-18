Лайф публикует видео из затопленных районов Приморья

В распоряжении Лайфа оказалось видео из подтопленного Уссурийского района Приморья. На кадрах видны сильные потоки воды, затопленные дворы, а также лодки, стоящие прямо на улицах.

Ранее стало известно, что из-за паводка несколько населённых пунктов оказались отрезанными от автомобильных дорог. Из села Борисовка теперь невозможно добраться до сёл Линевичи и Кугуки, а из Уссурийска — до Утёсного села. В районе Борисовки сейчас работает плавающий транспортёр.