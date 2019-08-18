Зарубивший всю семью подросток давно планировал самоубийство

После убийства родных мальчик написал длинное предсмертное послание на трёх тетрадных листках.

Подросток, который зарубил всю свою семью под Ульяновском, давно планировал уйти из жизни. По данным источника Лайфа, после расправы он написал длинное послание, где написал, что уходит сам и "забирает" с собой всех родных.

Предсмертная записка была написана на трёх листах. Тело мальчика нашли в 500 метрах от дома.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Ульяновской области нашли тела троих взрослых и двух детей с рублеными ранами. Следствие предполагает, что подросток убил своих бабушку, дедушку, маму, сестру и брата, а позже покончил с собой.