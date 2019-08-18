Начался демонтаж частей самолёта A321, севшего в кукурузном поле в Подмосковье

В Подмосковье началась подготовка к эвакуации самолёта A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в кукурузном поле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий авиаинцидента.

— Начались работы по демонтажу салона и пассажирских кресел, — говорится в сообщении.

Работу на месте происшествия в свою очередь завершили следователи СК РФ, которые дали разрешение на демонтаж. Специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации продолжают осмотр лайнера.

Следующим шагом станет демонтаж двигателя и отстыковка крыльев самолёта. После этого борт погрузят на автотрейлер и доставят в Лётно-исследовательский институт имени Громова.