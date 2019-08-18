Супруга Макрона вывихнула плечо

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит поскользнулась на лодке и вывихнула плечо. Это произошло 16 августа, сообщает Le Journal du Dimanche.
В результате вчера, 17 августа, первая леди страны появилась на публике с бандажом на руке. Несмотря на вывих плеча, вместе с супругом Брижит приняла участие в мероприятии, организованном мэром коммуны Борм-ле-Мимоза по случаю годовщины освобождения.
Brigitte Macron se luxe l’épaule lors d’une chute https://t.co/jstJGEDMvA pic.twitter.com/oAD8M3BEgf— Le JDD (@leJDD) August 17, 2019
Ранее Лайф сообщал, что Брижит Макрон, которая старше своего мужа на 25 лет, сделала омолаживающую операцию. Хирургическое вмешательство, длившееся три часа, прошло без осложнений.
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