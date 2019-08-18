В Пекине назвали имена организаторов протестов в Гонконге

В июле Джимми Лая видели на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарём Майком Помпео.

Центральное правительство КНР назвало имена ключевых организаторов протеста в Гонконге. Об этом сообщает информационный портал Политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая "Чжунго чанъаньван".

По данным китайских властей, за протестами стоят медиамагнат Джимми Лай, "отец гонконгской демократии" Мартин Ли, бывшая госслужащая Энсон Чан и политик Альберт Хо. Предполагается, что они в контакте с США занимаются организацией беспорядков в Гонконге.

Лидером "проблемной гонконгской банды четырёх", как их окрестили в Китае, называют Джимми Лая. Он является владельцем крупной оппозиционной газеты "Пинго Жибао", часто критикующей политику КНР. Кроме того, бизнесмен часто встречается с представителями американской политической верхушки. Так, например, 9 июля Лай присутствовал на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарём Майком Помпео.

В контактах с американцами обвиняют также и других участников "банды". К примеру, Энсон Чан весной видели в компании Пенса в Вашингтоне, а 6 августа она встречалась с сотрудницей Генконсульства США Джули Иде.

Напомним, в Гонконге уже несколько недель продолжаются беспорядки из-за нового законопроекта об экстрадиции, который предусматривает выдачу подозреваемых Китаю. МИД РФ посоветовал россиянам избегать мест массовых протестов.