"Люди Икс: Тёмный Феникс" стал самым провальным фильмом серии

Боевик "Люди Икс: Тёмный Феникс" (X-Men: Dark Phoenix) с Софи Тёрнер, Дженнифер Лоуренс и Джеймсом Макэвоем собрал в прокате меньше, чем другие фильмы франшизы, и стал худшим за всю историю супергеройской киносерии. Об этом свидетельствуют данные, собранные на специализированном портале boxofficemojo.com.

При бюджете в 200 миллионов долларов в мировом прокате вышедшая на экраны в июне лента собрала 252,4 миллиона долларов. В Соединённых Штатах сборы составили лишь 65,8 миллиона долларов.

Напомним, фильм "Люди Икс: Тёмный Феникс" режиссёра Саймона Кинберга вышел в российский прокат 6 июня. В нём рассказывается история Джин Грей, которая в ходе спасательной операции приобрела суперспособности, изменившие её и превратившие в Тёмного Феникса, что приводит к расколу внутри команды "Людей Икс". За первые дни показа в России и странах СНГ лента собрала 225 миллионов рублей.