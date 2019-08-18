Брэдли Купер отрастил усы после расставания с Ириной Шейк

После развода родителей двухлетняя доча Брэдли Купера и Ирины Шейк Лея проводит выходные то с мамой, то с папой. На прошлой неделе она побывала с Ириной на Ибице, а вот в этот уик-энд отдыхает с отцом в Малибу, штат Калифорния.

На фото видно, что звёздный папаша не озадачился покупкой пляжного наряда, а предпочёл надеть вещи покомфортнее. С причёской и бритвой он тоже не заморачивался — растрёпанные волосы, усы и небрежная щетина явно свидетельствуют о том, что по поводу внешнего вида актёр не особо волнуется.

Ранее Лайф рассказывал, как после развода Купер и Шейк решили судьбу их дочки.