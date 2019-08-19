Зеленского обвинили в бездействии относительно ситуации в Донбассе

В Киеве также считают, что действующий лидер Незалежной в своей риторике ничем не отличается от предшественника.

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" никак не пытаются урегулировать конфликт в Донбассе, делая вместо этого обратные заявления — о том, что его ещё долго не удастся разрешить. Соответствующее сообщение на своём сайте опубликовала "Оппозиционная платформа — За жизнь".

— Придя к власти, президент и его политическая команда не хотят выполнять свои предвыборные обещания. Вместо того чтобы представить обществу мирный план и приступить к прямым переговорам с Донецком, Луганском и Москвой, представители власти теперь заявляют, что конфликт не удастся быстро урегулировать, — говорится в сообщении.

Кроме того, представители партии считают, что действующий лидер Незалежной в своей риторике ничем не отличается от предшественника — Петра Порошенко, от которого также ждали шагов к разрешению данной проблемы.

В "Оппозиционной платформе" напомнили, что ранее партия представила план мирного урегулирования конфликта на основе минских соглашений, который приветствовали в Москве и на Западе, однако никак не встретили в Киеве.

Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что военные действия в Донбассе не закончатся в ближайшее время.