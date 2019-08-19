За сутки в России ликвидировали 34 лесных пожара

За минувшие сутки в регионах России ликвидировали 34 лесных пожара на площади около 27 тысяч гектаров. Об этом сообщает "Авиалесоохрана".

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 34 лесных пожара на площади 26 946 га, — говорится в сообщении.

При этом к полуночи 19 августа на территории РФ действовало 56 лесных пожаров на территории более 85 тысяч гектаров. Больше всего очагов возгораний тушат в Красноярском крае, Иркутской области и на Чукотке. Кроме того, работы ведутся в Магаданской области, Бурятии, Томской области, Камчатке и Хабаровском крае.

Напомним, из-за лесных пожаров режим ЧС действует на территории Иркутской области, Красноярского края, Бурятии и Якутии. Ранее Лайф разбирался, почему горит лес в Сибири.