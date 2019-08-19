Премьер Саксонии заявил, что США используют антироссийские санкции в своих целях

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что США используют антироссийские санкции в своих целях, поэтому их следует отменить. Об этом он рассказал немецкой газете B.Z. В качестве примера он привел попытки США повлиять на строительство "Северного потока — 2".
— Мы хотим "Северный поток — 2", мы хотим отмены санкций. Необходимо сохранять диалог и двигаться навстречу друг другу, — заявил политик.
Он также добавил, что Саксония хочет мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. По мнению Кречмера, антироссийские санкции, введённые в связи с данной ситуацией, ни к чему не привели.
Ранее премьер-министр Саксонии уже призывал отменить санкции ЕС против России.
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