Премьер Саксонии заявил, что США используют антироссийские санкции в своих целях

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что США используют антироссийские санкции в своих целях, поэтому их следует отменить. Об этом он рассказал немецкой газете B.Z. В качестве примера он привел попытки США повлиять на строительство "Северного потока — 2".

— Мы хотим "Северный поток — 2", мы хотим отмены санкций. Необходимо сохранять диалог и двигаться навстречу друг другу, — заявил политик.

Он также добавил, что Саксония хочет мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. По мнению Кречмера, антироссийские санкции, введённые в связи с данной ситуацией, ни к чему не привели.

Ранее премьер-министр Саксонии уже призывал отменить санкции ЕС против России.