В Хабаровске из-за дождей и паводка подтопило подвалы 80 многоэтажек

Из-за сильных ливней и значительного подъёма уровня воды в реке Амур в 80 многоэтажках Хабаровска подтопило подвальные помещения. За несколько дней в регионе выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточное УГМС.

— Поступило 167 обращений о подтоплениях на приусадебных участках. Подтоплены подвалы 80 многоквартирных домов в городе, вода также на 117 территориях у домов, подтоплены участки нескольких дорог, — заявили в администрации города.

Сейчас во всех домах и на дорогах работают насосы, которые откачивают воду. В администрации также отметили, что, несмотря на количество выпавших осадков и разлив реки, жизнедеятельность в городе не нарушена, транспортное сообщение работает.

— Сейчас погода улучшается, но это ненадолго, с запада подходит новый циклон, ливней он не принесёт, но дожди будут, — сообщили в Гидрометцентре.

Напомним, что аномальная погода в регионе вызвана тайфунами "Кроса" и "Лекима". Ранее сообщалось, что количество подтопленных жилых домов в Хабаровске за сутки возросло в девять раз.