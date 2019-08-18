Число подтопленных домов в Хабаровске за сутки выросло в девять раз

Регион сильно пострадал из-за разлившейся во время паводка реки Амур. Уровень воды в ней составил 589 сантиметров.

За сутки количество пострадавших от паводка жилых домов в Хабаровске выросло с четырёх до 37, сообщает региональный главк МЧС РФ.

— Уровень воды [в Амуре в районе Хабаровска] поднялся на 7 см и составил 589 см. [Кроме жилых домов] под воздействие дождевых и паводковых вод попали 151 приусадебный участок и 7 земельных участков. Количество подтопленных дачных и садовых участков на островной части Хабаровска остаётся без изменений — порядка 1,7 тыс., — говорится в сообщении ведомства.

Из-за ливня затопило дороги на восьми улицах города. Для устранения последствий паводка задействована резервная техника МЧС.

Всего в зоне подтопления в Хабаровском крае оказалось 55 домов, более 320 земельных, 90 дачных и 180 приусадебных участков. От воды пострадали дороги регионального значения в нескольких районах региона.

Ранее в Сети появились видео с затопленных улиц Хабаровска. По предварительным прогнозам метеорологов, регион ждёт четвёртая волна стихии. Она обрушится на Хабаровский край 19–23 августа.