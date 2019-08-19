В Хабаровском крае и ЕАО из зон подтопления эвакуировали более 40 человек

Специалисты эвакуировали 40 пострадавших от паводка жителей села Лермонтовка Хабаровского края и шесть жителей Еврейской автономной области. Об этом сообщает Дальневосточный региональный центр МЧС России.

— Среди эвакуированных был пожилой мужчина — инвалид, которому требовалась медицинская помощь. Спасатели буквально на руках вынесли пострадавшего из зоны затопления, транспортировали на сушу — до автомобиля скорой помощи. Пенсионер был доставлен в районную больницу, — говорится в сообщении.

Другая группа спасателей работает в посёлках Приамурский и Николаевка Еврейской АО. Стараниями специалистов за прошедшие выходные здесь было укреплено более 200 метров дамб.

Спасатели также укрепили дамбу в Комсомольске-на-Амуре. Сотрудниками МЧС ведётся патрулирование острова Кабельный на реке Амур под Хабаровском. Там в зоне затопления находятся дачные участки.

Ранее сообщалось о том, что из-за дождей и паводка в Хабаровске подтопило подвалы 80 многоэтажек.