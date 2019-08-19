Супруга Нетаньяху бросила на землю хлеб-соль в Киеве

Сообщается, что до этого она отчитала пилота, который якобы не так поприветствовал её на борту.

Супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара попала в две конфликтные ситуации по пути в Киев. Об этом сообщает издание "Вести Израиля".

По его данным, первый инцидент случился в самолёте по пути в украинскую столицу. Супруге премьер-министра Израиля не понравилось то, как её поприветствовал пилот авиалайнера. Как передает издание, Сара Нетаньяху вскочила со своего кресла и хотела лично отчитать командира, но её удержали охранники и не пустили в кабину. В итоге за 45 минут до посадки в Киеве пилот приветствовал чету Нетаньяху повторно.

Когда супруги Нетаньяху сошли с самолёта в Киеве, их по традиции встретили три девушки в украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Нетаньяху отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре, однако та, вместо того чтобы съесть его, бросила на землю.

Ранее Лайф сообщал, что Нетаньяху рассказал о цели визита в Киев. Он продлится с 18 по 20 августа.