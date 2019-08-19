Супруга Нетаньяху бросила на землю хлеб-соль в Киеве

Супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара попала в две конфликтные ситуации по пути в Киев. Об этом сообщает издание "Вести Израиля".
По его данным, первый инцидент случился в самолёте по пути в украинскую столицу. Супруге премьер-министра Израиля не понравилось то, как её поприветствовал пилот авиалайнера. Как передает издание, Сара Нетаньяху вскочила со своего кресла и хотела лично отчитать командира, но её удержали охранники и не пустили в кабину. В итоге за 45 минут до посадки в Киеве пилот приветствовал чету Нетаньяху повторно.
Когда супруги Нетаньяху сошли с самолёта в Киеве, их по традиции встретили три девушки в украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Нетаньяху отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре, однако та, вместо того чтобы съесть его, бросила на землю.
Ранее Лайф сообщал, что Нетаньяху рассказал о цели визита в Киев. Он продлится с 18 по 20 августа.
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