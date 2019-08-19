СК назначил посмертную психиатрическую экспертизу убившему свою семью подростку

Он оставил после себя записки и аудиозаписи с размышлениями по поводу своего отношения к миру.

16-летнему Тимерлану К. из Ульяновской области, который расправился со своей семьёй, а потом сам свёл счёты с жизнью, назначена посмертная психологическая экспертиза, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Как будет проводиться экспертиза — не сказано, но известно, что подросток оставил записку, в которой сказано, что он "решил уйти из жизни, чтобы не расстраивать родственников, поэтому он решил забрать их с собой". Эксперты заявили, что такие слова характерны для людей, страдающих шизофренией.

Напомним, в одном из домов в селе Патрикеево Ульяновской области нашли тела двух женщин, мужчины и двух несовершеннолетних. Позднее в 500 метрах под вышкой связи было обнаружено тело 16-летнего подростка.

По предварительной версии, молодой человек расправился с близкими, после чего совершил давно запланированное самоубийство. Он отправил близкому другу голосовое сообщение, в котором рассказал о жестокой расправе над родными.