Появилось видео, как жена Нетаньяху бросает на землю хлеб-соль в Киеве

Супруга израильского премьер-министра показала характер ещё по дороге в украинскую столицу, устроив скандал на борту самолёта.

В Сети появилось видео, как жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара бросает кусочек традиционного каравая от принимающей стороны.

Когда супруги Нетаньяху сошли с трапа самолёта, их встретили три девушки в украинских народных костюмах и с караваем хлеба и солью. На кадрах видно, как Нетаньяху отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре, однако та, вместо того чтобы съесть его, с отвращением бросила на землю.

СМИ рассказали, что перед этим израильская первая леди отчитала командира самолёта, который якобы не так поприветствовал её на борту. Визит израильской четы в Киев продлится с 18 по 20 августа.