Минприроды предложило направлять на переработку до 100% упаковки

Новая мера коснётся производителей электроники, бумажных изделий и картона, резины, шин, стекла и древесины.

В межведомственной рабочей группе Министерства природных ресурсов и экологии России предложили правительству довести до 100% норму переработки упаковки от использованных товаров. Сейчас нормативы составляют 5–35% от реализации. При этом в докладе ведомства уточняется, что потребительские цены могут вырасти на 0,25–1,5%.

— Экспертным сообществом в рамках деятельности рабочей группы высказано мнение о необходимости увеличения норматива утилизации по всем группам ОИТ (отходы использованных товаров. — Прим. Лайфа) до 100%, — пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо ведомства правительства.

Предполагается, что новая мера коснётся производителей электроники, бумажных изделий и картона, резины, шин, стекла и древесины. В какие сроки планируется повысить нормативы, не уточняется. Но правительство должно рассмотреть предложение до середины 2020 года.

А ранее Минприроды предлагало уменьшать потребление пластика на 10–20% ежегодно. Там заявили, что этот материал — одна из основных проблем для природы.