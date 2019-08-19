СК насчитал ущерб по делу экс-мэра Клина ещё на 43 миллиона

Ранее бывшего чиновника обвинили в превышении должностных полномочий, получении взятки в особо крупном размере и служебном подлоге.

Следователи обнаружили ещё один факт мошенничества со стороны экс-мэра подмосковного Клина Александра Постриганя. Им и его сообщниками был нанесён ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

— В зависимости от роли и степени участия каждого он и ещё шесть человек обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), легализации имущества, добытого преступном путём (п. п. "а,б" ст. 174.1 УК РФ), — говорится в сообщении следователей.

Бывший глава Клина Александр Постригань задержан по подозрению в превышении должностных полномочий в прошлом году.

Прокуроры требуют через суд взыскать с бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя более 1,6 тысячи объектов недвижимости на общую сумму около девяти миллиардов рублей. По версии следствия, он с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов, среди которых — нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки.

Лайф подробно описал схемы, через которые экс-глава Клинского района годами мог переписывать имущество и земли района на близких ему людей.