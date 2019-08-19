СМИ: Сирийская армия ударила по турецкому конвою в Идлибе

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Бронетранспортёры направлялись в район, за который идут бои между правительственными войсками и боевиками.

Самолёты сирийских Военно-воздушных сил нанесли удар по военной колонне Турции в провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство DHA. По его данным, турецкая военная техника находилась в этот момент в районе Хан-Шейхуна.

Информация о пострадавших не поступала. Ранее Лайф сообщал, что турецкие бронетранспортёры вошли в сирийский город Серакиб и направляются в сторону Хан-Шейхуна, за который сейчас идут бои между правительственными войсками и боевиками.

Ранее в Сирии боевики обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим.

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