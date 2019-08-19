СМИ: Сирийская армия ударила по турецкому конвою в Идлибе

Самолёты сирийских Военно-воздушных сил нанесли удар по военной колонне Турции в провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство DHA. По его данным, турецкая военная техника находилась в этот момент в районе Хан-Шейхуна.
An airstrike by al-Assad air strikes the perimeter of the Turkish convoy heading from Maarat al-Numan to Khan Sheikhoun via the international road. #Syria pic.twitter.com/pnESDfGNc8— Mu'tasim Billah Al-Shahoud (@mo3atasem91) August 19, 2019
Информация о пострадавших не поступала. Ранее Лайф сообщал, что турецкие бронетранспортёры вошли в сирийский город Серакиб и направляются в сторону Хан-Шейхуна, за который сейчас идут бои между правительственными войсками и боевиками.
Ранее в Сирии боевики обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим.
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