СМИ: Сирийская армия ударила по турецкому конвою в Идлибе

Бронетранспортёры направлялись в район, за который идут бои между правительственными войсками и боевиками.

Самолёты сирийских Военно-воздушных сил нанесли удар по военной колонне Турции в провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство DHA. По его данным, турецкая военная техника находилась в этот момент в районе Хан-Шейхуна.

An airstrike by al-Assad air strikes the perimeter of the Turkish convoy heading from Maarat al-Numan to Khan Sheikhoun via the international road. #Syria pic.twitter.com/pnESDfGNc8 — Mu'tasim Billah Al-Shahoud (@mo3atasem91) August 19, 2019

Информация о пострадавших не поступала. Ранее Лайф сообщал, что турецкие бронетранспортёры вошли в сирийский город Серакиб и направляются в сторону Хан-Шейхуна, за который сейчас идут бои между правительственными войсками и боевиками.

Ранее в Сирии боевики обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим.