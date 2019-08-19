Кит Харингтон усомнился, что сможет иметь детей после "полётов на драконе"

По словам знаменитости, ему как мужчине было некомфортно сниматься в этих эпизодах.

Актёр Кит Харингтон, который сыграл Джона Сноу в культовом сериале "Игра престолов", назвал ужасными съёмки сцен полётов на драконе.

По словам знаменитости, он провёл на тренажёре, похожем на гимнастического козла, больше времени, чем заняли съёмки всего эпизода "Битва бастардов". Актёр отметил, что раньше не верил Эмилии Кларк, когда та жаловалась на сцены с полётами на драконе. Но позже понял, о чём она говорила.

— К актёрской игре не имеет никакого отношения. Никакого! И я на это не подписывался. Ощущалось просто ужасно. Мне как мужчине было некомфортно, — передаёт The Hollywood Reporter слова Харингтона.

Актёр добавил, что не желает никому пережить такой опыт. Харингтон пошутил, что теперь вряд ли сможет иметь детей.

Ранее эксперт рассказал, как снимали битву за Королевскую гавань в "Игре престолов".