Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинского народа

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
— У Украины и Израиля давние и тесные исторические связи. Наши народы вместе пережили все трагедии новейшей истории — голодомор и холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим, — приводит сайт президента Украины слова Зеленского, обращённые к Нетаньяху.
В рамках своего визита на Украину израильский премьер посетит Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр", где почтит память жертв массовых расстрелов и жертв холокоста.
Ранее в МИД РФ назвали антинаучными заявления о "геноциде украинского народа". Это было ответом на то, что Сенат США единогласно признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Что же касается Зеленского, он сегодня встретил Нетаньяху приветствием украинских националистов.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram