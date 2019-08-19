Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинского народа

Холокост и голодомор — горькие моменты истории Израиля и Украины, уверен президент Незалежной.

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

— У Украины и Израиля давние и тесные исторические связи. Наши народы вместе пережили все трагедии новейшей истории — голодомор и холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим, — приводит сайт президента Украины слова Зеленского, обращённые к Нетаньяху.

В рамках своего визита на Украину израильский премьер посетит Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр", где почтит память жертв массовых расстрелов и жертв холокоста.

Ранее в МИД РФ назвали антинаучными заявления о "геноциде украинского народа". Это было ответом на то, что Сенат США единогласно признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Что же касается Зеленского, он сегодня встретил Нетаньяху приветствием украинских националистов.